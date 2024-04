In Spagna sicuri: Zidane ad un passo dal Bayern Monaco

Il Bayer non commenta non ha commentato, ma Eberl ha detto che stanno entrando "nella fase finale" della ricerca di un nuovo allenatore

Il francese, 51 anni, ha vinto la Coppa del Mondo e i campionati europei con la Francia da giocatore e ha allenato il Real Madrid vincendo tre titoli di Champions League nei due mandati 2016-2018 e 2019-2021. Da allora non ha più allenato, ma a febbraio ha detto che era pronto a tornare. Zidane è legato da tempo alla nazionale francese, ma Didier Deschamps ha un contratto fino al 2026. Zidane è sempre stato nominato tra i potenziali candidati del Bayern, ma secondo quanto riferito i dirigenti del club erano riluttanti perché non parla tedesco. Tra gli altri candidati, Xabi Alonso ha detto che non lascerà il Bayer Leverkusen appena incoronato campione della Bundesliga, e Julian Nagelsmann ha posto fine a tutte le speculazioni su un ritorno del Bayern rinnovando come allenatore della nazionale tedesca fino al 2026. Anche il tecnico dell'Austria Ralf Rangnick e Unai Emery dell'Aston Villa sono stati collegati all'incarico del Bayern.