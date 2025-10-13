Zinedine Zidane ha avuto il suo spazio al Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso del panel ha parlato anche di uno dei calciatori scesi in campo a San Siro contro l'Inter negli ultimi mesi. Questo il pensiero del francese:

"Un giocatore che mi piace? Lamine Yamal. Per come tocca al palla. Il secondo tempo contro l'Inter, l'anno scorso è stato pazzesco. Faceva delle cose e nessuno lo fermava, nonostante l'Inter fosse tosta in difesa. Gli italiani sono bravi a difendersi, poi l'Inter era in casa. Ma non lo fermava nessuno. Mi ha impressionato. Al PSG c'è Vitinha, Neves, non perdono mai la palla".