Il pensiero dell'allenatore francese a proposito del giocatore che ha affrontato i nerazzurri eliminato poi con il suo Barcellona
Zinedine Zidane ha avuto il suo spazio al Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso del panel ha parlato anche di uno dei calciatori scesi in campo a San Siro contro l'Inter negli ultimi mesi. Questo il pensiero del francese:

"Un giocatore che mi piace? Lamine Yamal. Per come tocca al palla. Il secondo tempo contro l'Inter, l'anno scorso è stato pazzesco. Faceva delle cose e nessuno lo fermava, nonostante l'Inter fosse tosta in difesa. Gli italiani sono bravi a difendersi, poi l'Inter era in casa. Ma non lo fermava nessuno. Mi ha impressionato. Al PSG c'è Vitinha, Neves, non perdono mai la palla".

