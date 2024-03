Domani sera a San Siro l'Inter sfiderà il Napoli. Tra le fila della squadra di Calzona c'è anche Zielinski , da tempo promesso sposo dei nerazzurri per la prossima stagione. Il tecnico dei partenopei dovrà decidere se puntare sul polacco, apparso in calo nell'ultimo periodo.

Domani sera Piotr Zielinski affronterà il suo futuro, quell’Inter che ha scelto nei mesi scorsi, facendo infuriare il presidente Aurelio De Laurentiis che non ha mai digerito la decisione del polacco di non rinnovare il contratto col Napoli per andare via a parametro zero verso Milano. Un epilogo sicuramente triste per un giocatore che a Napoli ha vissuto otto stagioni con 360 presenze ufficiali (7° di tutti i tempi) e soprattutto lo scudetto della passata annata, conquistato da protagonista", sottolinea Tuttosport.