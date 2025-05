Al termine della gara vinta contro il Torino, Piotr Zielinski è stato intervistato da Dazn. Nel corso dell'intervista, al centrocampista dell'Inter viene mostrato il momento in cui Lobotka è costretto a uscire per infortunio nel corso di Napoli-Genoa. "Si è fatto male Lobotka? Ma è live? Speriamo non si sia fatto male, è un mio amico. Speriamo non sia nulla di grave", ha detto il giocatore.