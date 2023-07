Ziliani: “Agnelli si fa beffe della giustizia sportiva e non si vuole presentare, Gravina…”

Paolo Ziliani è tornato a puntare il dito sul processo relativo alle manovre stipendi che riguarda Andrea Agnelli . Secondo il giornalista l'ex presidente della Juventus si starebbe facendo beffe della giustizia sportiva continuando a non presentarsi: "Detto che al processo fissato per il 15 giugno Agnelli non si è presentato adducendo “improrogabili impegni di lavoro” (non si capisce quali: essendo stato esautorato dai CdA di Juventus, Stellantis e Exor il 28 novembre scorso, Agnelli è a tutti gli effetti persona disoccupata e nullafacente), non si è presentato nemmeno al rinvio del 27 giugno e non pare disposto a palesarsi neanche al rinvio del rinvio il prossimo lunedì 10 luglio".

Ziliani spiega un retroscena: "Il motivo? Martedì 11 si presenterà al TAR dove ha inoltrato ricorso contro i due anni di squalifica inflittigli per il processo plusvalenze: e tutto questo nonostante il TAR non possa in alcun modo intervenire su sanzioni di carattere sportivo, quali sono appunto le penalizzazioni e le squalifiche a tempo, ma possa irrogare solo risarcimenti in denaro a patto di giudicare fondati i motivi del ricorrente". Una mossa - secondo il giornalista- fatta per prendere tempo: "Gravina, Chinè, Sica sanno perfettamente che se Agnelli dovesse andare a processo (sportivo) sarebbe inevitabilmente radiato. Non sanno come fare perchè questo non succeda: prendere tempo, al momento, è la sola via d’uscita. Indecorosa, è vero. Ma a qualcuno interessa forse il decoro?"