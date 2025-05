Paolo Ziliani analizza i responsi dell'ultima giornata di campionato in ottica corsa scudetto. Il Napoli, pareggiando con il Genoa, può solo vincere. Ecco cosa scrive il giornalista sportivo a proposito del messaggio lanciato dall'Inter dopo la vittoria con il Torino: "Sul fronte scudetto una novità, e piuttosto clamorosa. Il Napoli si è giocato (ha già consumato) col Genoa il ricco bonus che gli consentiva una mancata vittoria senza conseguenze per il suo primato in classifica e adesso non gli è più permesso sbagliare: per essere certo di vincere lo scudetto deve necessariamente vincere domenica a Parma e poi ancora domenica 25 col Cagliari al Maradona".