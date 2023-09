Ziliani: “Tracollo Milan, inaccettabile Pioli. Incredibile che l’Inter abbia vinto senza…”

I 4 minuti di Pioli

“Nei primi 4 minuti la palla l’abbiamo sempre avuta noi”. Una frase che avrebbe fatto sbellicare tutti dal ridere (come battuta è eccezionale), se Pioli l’avesse accompagnata con un sorriso rendendone chiaro il senso autoironico; invece no, Pioli ha veramente voluto dire che il Milan per quattro minuti aveva avuto il pallino del gioco in mano; e ci starebbe anche se il Milan in quei quattro minuti avesse preso un palo, una traversa, avesse sbagliato un rigore e si fosse mangiato una palla-gol a porta vuota; invece in quei primi quattro minuti non è successo nulla di diverso di quel che è capitato nei successivi 93 minuti di gioco", ha proseguito implacabile Ziliani. "Ci pensate, la cosa incredibile del derby di ieri è che l’Inter ha battuto il Milan 5-1 senza che nel tabellino sia entrato il nome di Lautaro; ed è questo dato che dà il senso della disfatta piena, totale, assoluta della squadra di Pioli". C'è una cosa inaccettabile per Ziliani: "Davvero inaccettabile che l’allenatore del Milan, che con un Milan decisamente più forte dell’anno scorso ha appena perso il derby 5-1 dopo essere stato dominato in tutto e per tutto, se ne esca a dire che “nei primi 4 minuti la palla l’abbiamo sempre avuta noi". Pioli deve stare attento. Se la nuova dirigenza del Milan non ha esitato a far fuori dall’oggi al domani Maldini, reo di aver completamente sbagliato la campagna acquisti di De Ketelaere e Origi, può fare lo stesso con lui".