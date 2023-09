Derby, la Nord: “Milan al bingo: cinquina! Un’estate di attesa per farsi umiliare”

I tifosi nerazzurri hanno celebrato la vittoria per cinque a uno con striscioni-sfottò apparsi al Meazza

Il giorno dopo è ancora più bello. Si dice sempre così. Vincere un derby regala emozioni bellissime e lunghe giorni, come gli sfottò per colleghi, amici, parenti che tifano per l'altra squadra di Milano. E i tifosi dell'Inter ieri hanno vinto un'altra stracittadina, la quinta del 2023, un'annata che ha regalato tante soddisfazioni ai sostenitori interisti.