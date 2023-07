Leboeuf: “Vicenda Lukaku senza logica. Perché ha mollato l’Inter? Ora molti club…”

L'incredibile vicenda di Romelu Lukaku rischia di avere ripercussioni sulla carriera del giocatore. Dopo aver più volte ribadito la sua volontà di vestire la maglia dell'Inter, Big Rom alle spalle flirtava con Juve e Milan. "Non c'è logica in questo. Perché adesso molla improvvisamente l'Inter? Guarda, Lukaku è un giocatore che stimo molto. Un ragazzo simpatico. Come calciatore, conosciamo anche i suoi punti deboli. L'abbiamo visto la scorsa stagione e l'anno prima", commenta l'ex nazionale francese Frank Leboeuf.