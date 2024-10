Al termine di Napoli-Lecce, gara vinta dagli azzurri grazie a un gol di Di Lorenzo, su X Paolo Ziliani ha commentato la prova della squadra di Conte. "Il Napoli continua a non giocare bene ma a vincere. Lo fa anche col Lecce, faticando, grazie a un gol di Di Lorenzo e a dispetto di un netto rigore non concesso per fallo su Politano non rilevato nè da arbitro nè da VAR. Una vittoria importantissima: domani c’è Inter-Juventus e chi perderà (o entrambe se pareggeranno) avrà la strada in salita".