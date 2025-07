Paolo Ziliani è tornato ad analizzare l'intervento televisivo di Beppe Marotta, dopo la sconfitta con il Fluminense. Il presidente dell'Inter ha riassunto le fatiche di una stagione a dir poco logorante e si è espresso sul messaggio lanciato da Lautaro Martinez, identificando in Calhanoglu il destinatario principale. "Lautaro non ha mai parlato di Calhanoglu. Lautaro pensava e diceva (senza far nomi) molto di più. Giusto o sbagliato che sia il suo pensiero, il capitano ritiene che nel gruppo Inter le cose non vadano più per il verso giusto per lo scarso e diminuito impegno che vede in alcuni compagni in partita e forse non solo in partita; e poiché la sua personale soglia di sopportazione dopo lo 0-2 col Fluminense è stata superata ha pensato che una denuncia aperta e pubblica fatta in tv non fosse più rinviabile. Ha agito bene? Ha agito male? Non è importante qui stabilirlo. La sola cosa certa è che Lautaro non ha inteso fare nomi; tantomeno un solo nome. Nome che invece si è affrettato a fare del tutto arbitrariamente e gratuitamente il presidente Marotta improvvisatosi traduttore simultaneo del pensiero del capitano".