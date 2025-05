Manca una giornata al termine del campionato e gli equilibri sembrano ormai definiti. Un punto separa il Napoli dall'Inter; entrambe le squadre, ieri sera, hanno pareggiato. Non è riuscita a vincere la squadra di Conte, non è riuscita a vincere nemmeno la squadra di Inzaghi. Venerdì 23 maggio ci sarà il verdetto finale. Anche se in casa Inter l'amarezza è enorme, tanto da aver indotto ieri sera il club a chiudersi in un silenzio stampa. "In quanto all’Inter, che come tre anni or sono - quando a prevalere fu il Milan - perde uno scudetto da squadra indiscutibilmente più forte del campionato, il silenzio-stampa fatto polemicamente scattare ieri al termine di Inter-Lazio 2-2 dà la misura di quanta rabbia, ma soprattutto delusione e frustrazione, covi negli animi di tutti, da Marotta a Inzaghi ai giocatori (e non parliamo dei tifosi). Simone Inzaghi ha dato in escandescenze, nel finale di partita, quando Chiffi - che non aveva visto il fallo di mano di Bisseck - è stato richiamato al VAR: era il 90’, in caso di rigore l’Inter avrebbe visto sfumare uno scudetto che sentiva di avere già in tasca e perdere la testa è umanamente comprensibile", scrive Ziliani nella sua consueta riflessione dedicata all'ultima giornata di campionato.