Nei giorni scorsi Bloomberg ha parlato di un mandato di arresto emesso nei suoi confronti a Singapore. Lui ha chiarito che non può andare in Asia per questioni di salute e intanto rilancia sui social il suo interesse per l'Inter. Thomas Zilliacus ha ripreso un post sulla classifica della squadra di Inzaghi e ha anche parlato dei suoi piani per il club nerazzurro.

«Congratulazioni alla squadra, all'allenatore, alla dirigenza e a tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi modo. Che stagione fantastica! Ora implementiamo i servizi globali per i tifosi, miglioriamo enormemente i ricavi dell'Inter e rendiamolo il miglior club del mondo per i prossimi 10 anni!», ha scritto su X. Stando a quanto si diceva in Inghilterra l'imprenditore finlandese avrebbe offerto per acquistare l'Inter, a Zhang, 1.2 miliardi di euro di sterline. Al momento il presidente dell'Inter sembra intenzionato a rifinanziare il debito contratto con Oaktree per tenersi la squadra nerazzurra.