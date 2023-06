CdS – Anche Zilliacus a Istanbul? E intanto risponde così alle voci sull’Inter

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Thomas Zilliacus come uno dei possibili compratori dell'Inter. L'imprenditore finlandese è già stato allo stadio per assistere ad alcune partite dei nerazzurri, e il Corriere dello Sport non esclude che possa essere presente anche a Istanbul, in occasione della finale di Champions League: "Al momento, ancora non è dato sapere, ma sarebbe curioso (e indicativo…), se Zilliacus, l'uomo d'affari finlandese che, secondo la Reuters, sarebbe pronto a presentare un'offerta per acquistare l'Inter, viaggiasse anche lui a Istanbul per assistere alla finale. Era già a San Siro per l'Euroderby di ritorno, agevolato, però, dal fatto di avere una casa sul lago di Como.