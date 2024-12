Intervistato da 1 Station Radio, l'ex portiere e allenatore di Lazio, Juventus e Nazionale Dino Zoff ha parlato così del VAR e degli errori arbitrali. "Non voglio entrare troppo nel merito delle decisioni arbitrali. Purtroppo, vedo spesso rigori dati con leggerezza, e non parlo solo della Lazio. Il VAR è utile per fuorigioco o episodi eclatanti, ma se lo usi per ogni minimo contatto perdi il senso del calcio. A volte sono costretto a spegnere la TV perché non riconosco più questo sport come un gioco di contatto".