Zoro: “Lukaku? Non meritava l’espulsione. Per il razzismo servono provvedimenti drastici”

«Forse no. In fondo anche gli ignoranti hanno diritto a una seconda chance. Io vorrei che queste persone riflettessero su quello che fanno. Sulle conseguenze che un gesto simile può avere non solo nelle loro vite, ma soprattutto in quelle degli altri».

«Provvedimenti durissimi. Intanto tenere fuori queste persone, magari per qualche anno, in modo che possano capire cos’hanno fatto. E poi chiudere lo stadio per almeno un mese».

Davvero non è cambiato nulla da quel Messina-Inter?

«Gli imbecilli ci saranno sempre. L’Italia non è un paese razzista, assolutamente. Ho vissuto anni meravigliosi. Senza lo scout che mi notò in Costa d’Avorio non sarei mai diventato calciatore. Ricordo ancora i gradoni di Zeman a Salerno, la promozione in Serie A con il Messina nel 2004 e il magico San Filippo, che per me vale più del Santiago Bernabeu. Non c’è stato un altro stadio, in Italia, dove mi sia sentito più felice. I razzisti sono pochi e vanno combattuti con ogni mezzo. L’unico problema è che purtroppo esistono persone poco intelligenti».