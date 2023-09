Real Sociedad, Zubimendi: “Il pareggio contro l’Inter ci fa male. Vedendo com’è andata…”

Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad, ai microfoni della tv ufficiale del club basco ha espresso la sua delusione per la vittoria sfumata all'ultimo contro l'Inter : "Siamo feriti, è un risultato che ci fa male. A priori, un pareggio con l'Inter sarebbe sembrato una buona cosa, ma vedendo come è andata la partita, avremmo dovuto conquistare i tre punti. Il loro gol è arrivato molto tardi, forse siamo andati troppo indietro e quando fai così può entrare qualsiasi pallone.

Avevamo chiaro che non saremmo venuti in Europa per goderci l'esperienza, ma piuttosto per passare dalla fase di qualificazione ai gironi e questo ci deve dare fastidio perché con questo pareggio ci mancano due punti".