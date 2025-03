Due sconfitte contro Bayern Monaco e Borussia Dortmund, poi la vittoria finale contro la Juventus. L'Inter ha chiuso al terzo posto l'Infinity League, torneo organizzato da DAZN per squadre miste tra ex calciatori e creator. Dietro ai nerazzurri la Juventus, finita quarta su quattro squadre con tre sconfitte. In grande spolvero come sempre Javier Zanetti, che continua a galoppare prendendosi gioco del tempo che passa. Straordinaria la chiusura su Marchisio immortalata dalla clip proposta da DAZN sui social. Qui le immagini: