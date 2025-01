L'ex centrocampista nerazzurro è tornato subito al gol dopo il ritorno in Belgio, in seconda divisione, con il Lokeren

Entrato in campo al 64’, Nainggolan ha impiegato appena sei minuti per lasciare il segno. Al 70’, sul risultato di 0-1 in favore degli avversari, l’ex centrocampista dell'Inter ha calciato un corner beffardo che, complice una grave indecisione del numero 9 ospite Bryan Adinany, si è insaccato in rete per il definitivo 1-1.