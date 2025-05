Cesc Fabregas, tecnico del Como, ai microfoni di DAZN ha detto la sua sulla finale di Champions League in programma questa sera a Monaco: "Pronostico per la partita di stasera? Due stili molto diversi a confronto. Sì, sono due squadre con filosofie opposte. L'Inter gioca insieme da tanto tempo, ha costruito un'identità forte. L'esperienza, la fisicità... Tutti fattori che contano. È la seconda finale in tre anni, e questo dice tutto. Se devo scegliere, punto sull'Inter. Secondo me vinceranno loro".