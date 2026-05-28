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VIDEO / Inter, la bacheca si allarga: arrivati i trofei di scudetto e Coppa Italia

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Il club nerazzurro celebra i successi conquistati in questa stagione: "I nostri trofei sono arrivati a casa"
Fabio Alampi Redattore 

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Nuovi arrivi nella bacheca dell'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un video dove mostra l'inserimento nella sala trofei dello scudetto e della Coppa Italia conquistati in questa stagione: "I nostri trofei sono arrivati a casa".

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