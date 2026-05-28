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fcinter1908 video VIDEO / Inter, la bacheca si allarga: arrivati i trofei di scudetto e Coppa Italia
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VIDEO / Inter, la bacheca si allarga: arrivati i trofei di scudetto e Coppa Italia
Il club nerazzurro celebra i successi conquistati in questa stagione: "I nostri trofei sono arrivati a casa"
Nuovi arrivi nella bacheca dell'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un video dove mostra l'inserimento nella sala trofei dello scudetto e della Coppa Italia conquistati in questa stagione: "I nostri trofei sono arrivati a casa".
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