E' sempre un piacere guardarlo all'opera. Stefan De Vrij porta avanti la sua grande passione per il pianoforte, già mostrata in diverse circostanze. Il difensore dell'Inter non ha resistito alla tentazione di suonare qualcosa anche a Seattle, seconda tappa del ritiro nerazzurro al Mondiale per club. Questa la sua performance, catturata dai canali ufficiali del club, sulle note di Nuvole Bianche di Ludovico Enaudi.