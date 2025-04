Julio Cesar, ex portiere brasiliano dell'Inter, ha stilato la sua personale classifica dei migliori derby giocati contro il Milan. Al quinto posto, la sfida vinta per 4-2 del 6 maggio 2012; al quarto, la vittoria per 2-1 del 12 dicembre 2007; al terzo, il successo pirotecnico per 4-3 del 28 ottobre 2006; seconda posizione per il derby del 24 gennaio 2010, vinto per 2-0 e parando un rigore a Ronaldinho; al primo posto, il clamoroso 4-0 del 29 agosto 2009.