Quinta vittoria consecutiva per la Primavera nerazzurra: in gol Spinaccè su rigore e Topalovic (doppietta)

Quinta vittoria in cinque partite per l'Inter in Youth League: la Primavera nerazurra ha battuto il Lipsia per 3-2 con gol su rigore di Spinaccè e doppietta di Topalovic. Riviviamo gli highlights del match.