Inter, in due nel mirino del Tottenham di Conte. GdS: “Per uno semaforo rosso, è incedibile”

Oggi inizia ufficialmente l'era Conte-Tottenham e il tecnico salentino è pronto a fare la spesa in Italia

Oggi inizia ufficialmente l'era Conte-Tottenham e il tecnico salentino è pronto a fare la spesa in Italia. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che lancia anche i nomi dei possibili giocatori nel mirino degli Spurs: da Vlahovic a Kessié, passando anche per Lazzari e De Vrij. "Non è un mistero che all’Inter Conte abbia legato particolarmente con l’olandese Stefan De Vrij, autentico regista del trio arretrato. Ed è da mettere nel conto un tentativo immediato per il nazionale oranje con il contratto in scadenza nel 2023. Ma è dura che Marotta e Ausilio aprano il dialogo per un trasferimento in corsa. Più facile che tutto slitti all’estate. Semaforo rosso a lungo termine, invece, per Alessandro Bastoni, che i tabloid inglesi associano già alla società di Daniel Levy: scontata la stima tecnica, ma il difensore nerazzurro ha appena rinnovato con il club di Zhang ed è considerato un pilastro per il futuro. Così queste voci non appaiono credibili", conferma il quotidiano.