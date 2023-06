Sky – Acerbi-Inter, al lavoro per il riscatto. L’Arabia chiama Lukaku e Koulibaly. Barella…

Lo ha ribadito, anche ai nostri microfoni, Federico Pastorello. L'agente di de Vrij e Acerbi è stato nella sede dell'Inter e ha spiegato che per l'olandese il rinnovo è ai dettagli e per Acerbi invece ci sarà da capire come proseguire con i nerazzurri ma il suo riscatto è in pratica dato per scontato.