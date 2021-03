Il Bayern Monaco vuole Agoume: “Il suo futuro? Ecco la posizione dell’Inter”

Non è certo un mistero che il Bayern Monaco abbia messo gli occhi su Lucien Agoume, giovane centrocampista di proprietà dell'Inter

Non è certo un mistero che il Bayern Monaco abbia messo gli occhi su Lucien Agoume, giovane centrocampista francese di proprietà dell'Inter attualmente in prestito allo Spezia. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il club nerazzurro in merito al suo futuro ha un'idea ben precisa: