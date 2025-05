Allegri, il Milan punta ad anticipare eventuale concorrenza di Napoli e Inter

Aumenta la fiducia del Milan di poter chiudere la trattativa per portare, anzi riportare (è stato sulla stessa panchina dal 2010 e il 2014 e ha vinto uno scudetto), Massimiliano Allegri in panchina. L'ex tecnico della Juve potrebbe così accettare la proposta rossonera nel giro di 24-48 ore .

Il club milanista sta tendando di chiudere con il tecnico toscano prima possibile per un eventuale ritorno del Napoli (che lo considera prima scelta se alla fine Conte decidesse di andare via e sta ancora aspettando una risposta sulla permanenza dall'allenatore che ha appena vinto lo scudetto) o l'arrivo dell'Inter, spiega Gianluca Di Marzio, riferendosi all'eventualità che non continui il rapporto di lavoro con Inzaghi, attuale allenatore nerazzurro. La società rossonera offre ad Allegri un contratto biennale di 5 mln + bonus con opzione per il terzo anno. Ma non è ancora arrivato il sì definitivo dell'allenatore.