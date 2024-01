Djalò-Juve, Inter prova altro colpo a zero? Marco Barzaghi: “Ad Ausilio piace nome in Premier”

Sfumata la pista Djalò, l'Inter guarda a un altro possibile rinforzo in difesa per il futuro: le ultime da Marco Barzaghi

Il suo arrivo all'Inter a luglio da svincolato sembrava quasi una formalità. Poi, l'inserimento della Juventus ha sparigliato le carte e Tiago Djalò, per i nerazzurri, pare ormai un obiettivo sfumato. Ma la campagna di rafforzamento in difesa potrebbe non essere finita. Secondo Marco Barzaghi, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un altro giocatore: