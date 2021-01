UFFICIALE – Arriva l’annuncio del PSG: Pochettino è il nuovo allenatore

Era atteso ed è arrivato l’annuncio sul nuovo allenatore del PSG. È come risaputo Mauricio Pochettino che torna ad allenare dopo più di un anno, a novembre 2019 aveva detto addio al Tottenham. Il club parigino ha esonerato prima della pausa natalizia Tuchel e ha confermato le aspettative ingaggiando l’allenatore argentino. Di lui si parla in chiave Eriksen: potrebbe richiederlo alla società francese, ma c’è anche chi sottolinea che il danese non sarebbe una priorità per Poche.