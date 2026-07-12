Italia, così Malagò ha tenuto il segreto: un contropiede per qualcuno in FIGC E. A. Provenzano Eva A. Provenzano 13 luglio - 12:45 13 luglio

"Il nome di Paolo Maldini era troppo difficile da nascondere, perché da subito - ancor prima che fosse scelto il nuovo presidente federale - è apparso chiaro che se si cercava davvero un ex calciatore…