Eva A. Provenzano

La Stampa - Pirlo ct Italia? Il suo nome con Mancini nella short-list dà solo un segnale
Il nome dell'ex giocatore ed allenatore della Juve non trova il consenso di proprio tutta la stampa italiana
Il nome dell'ex giocatore ed allenatore della Juve non trova il consenso di proprio tutta la stampa italiana
L'ex giocatore parla del francese che un anno fa è stato pure nel mirino dell'Inter
Il club nerazzurro ha riacquistato il giovane centrocampista dal Brugge dopo un anno dalla cessione
Anche il club nerazzurro risultava tra gli indagati del pm Ascione che ha portato avanti le indagini preliminari
Il club nerazzurro è risultato oggi, in concomitanza con l'archiviazione, iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano
Anche il club nerazzurro risultava quindi iscritto tra gli indagati ma la posizione è stata archiviata
L'ex designatore si era dimesso dopo che gli era stato notificato un avviso di garanzia su un'inchiesta nei suoi confronti per frode sportiva
Le antenne erano puntate in alto da sabato mattina. Con la richiesta di ulteriori test fisici da parte del Coni per Anan Khalaili era scattato l'allarme per l'Inter. La notizia di accertamenti più…
Primo giorno di ritiro per l'Inter che non avrà a disposizione solo gli uomini che sono stati o sono ancora impegnati al Mondiale. Occhi puntati quindi sul gruppo di italiani (da Bastoni a Barella,…
Anan Khalaili non ha superato le visite mediche per l'idoneità che serve a giocare in Serie A. Per questo l'Inter non potrà tesserarlo. Il club nerazzurro non avrà il suo esterno ma anche per lui…
"Nell'Inter si lavora per piazzare non uno, ma due centrali di alto livello: saranno di età e valore diverso, ma compatibili con la difesa a tre di Chivu e capaci di occupare non una ma più…
«Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma Khalaili non ha superato la visita di idoneità». Lo ha annunciato direttamente il presidente dell'Inter, Giuseppe…
Le caratteristiche della prima alternativa a Khalaili sono diverse. Doué è il giocatore che l'Inter aveva sondato per la destra prima di virare decisa sul calciatore israeliano. Il Coni però…
Difficilmente Khalaili vestirà la maglia dell'Inter. Come del resto si era immaginato sabato mattina quando è arrivata la notizia della richiesta di ulteriori accertamenti per il ragazzo da parte del…
Maldini e Leonardo hanno aperto in queste ore la pagina più difficile, quella del nuovo ct dell'Italia. Dalla loro scelta dipenderà il futuro del movimento del calcio italiano. Cercano un profilo…
Il sito israeliano Sport5 sta seguendo da vicino la questione Khalaili. Anche perché si trattava dell'affare più costoso della storia del calcio israeliano. Oggi - spiegano in Israele - il calciatore…
"Il nome di Paolo Maldini era troppo difficile da nascondere, perché da subito - ancor prima che fosse scelto il nuovo presidente federale - è apparso chiaro che se si cercava davvero un ex calciatore…
È cominciato oggi il ritiro dell'Inter verso una nuova stagione. Chivu ha previsto doppia seduta tutti i giorni fino a mercoledì quando poi la squadra partirà alla volta della Germania. Nel pomeriggio…
La maglia con diecimila scritte di Bisseck che si porta in mano le scarpe, pantaloni e ciabatte per Dimarco, l'abbraccio con Chivu, lo zainetto in spalla di Ale Stankovic, Barella e il suo saluto…
Di aspettare l'Inter aspetterà, ma deve comunque tutelarsi e quindi più o meno in contemporanea con l'attesa per i test di Khalaili, i dirigenti nerazzurri stanno già pensando quale sarà la prossima…
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha salutato i Mondiali questa notte: la sua Svizzera è stata eliminata ai supplementari dall'Argentina di Lautaro Martinez. Il calciatore, in un post sui social,…
«Conosco bene il mio gruppo e so di che pasta è fatto. Dopo il sorteggio le cose ci sembravano complicate. Ma sapevamo che dovevamo continuare a soffrire. Ci siamo abituati e questo mi dà una relativa…
Il Coni ha chiesto ulteriori approfondimenti: l'acquisto di Khalaili è sospeso e a rischio. "Le prossime, in casa Inter, saranno ore di attesa, una pausa forzata che un po' fa tremare la terra sotto i…
"Faremo tutto il possibile affinché Messi vinca di nuovo la Coppa del Mondo". Una promessa che spiega tutto il mondo attorno all'Argentina in questo momento. Lionel è alla sua ultima Coppa del Mondo e…
Tre a uno contro la Svizzera di Akanji e semifinale conquistata per l'Argentina di Lautaro Martinez che ha segnato nella gara contro gli svizzeri la rete del tre a uno segnata all'ultimo minuto dei…
In questi giorni si è parlato di un contenzioso depositato a Lussemburgo tra Oaktree e Zhang, ex presidente dell'Inter che sarebbe pronto a chiedere la rivalutazione dell'Inter che il fondo americano…
Alla fine Maldini ha detto sì. "Malagò ha gestito la pratica in prima persona, anche a costo di far venire qualche mal di pancia alle componenti federali, perché sa benissimo che, in malaugurato caso…
«La verità è che Maldini era da sempre il mio obiettivo, ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale…