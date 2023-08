Sky – Arnautovic all’Inter, intesa formalizzata lunedì. Contratto biennale

Marko Arnautovic è ormai a un passo dall’Inter per 8 milioni più 2 di bonus. Ecco tutti i dettagli dell'operazione per Sky

Marko Arnautovic è ormai a un passo dall’Inter. L’accordo con il Bologna è molto vicino per Sky per 10 milioni di euro complessivi, di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus facilmente raggiungibili. “L’intesa tra Inter e Bologna è dunque già stata raggiunta e nella giornata di lunedì 14 agosto l’accordo verrà formalizzato”, sottolinea il sito di Sky.

Che poi si sofferma sul contratto che firmerà l’attaccante austriaco. “Stretta di mano già avvenuta anche tra i nerazzurri e il calciatore in merito al contratto, con Arnautovic che firmerà per due stagioni: resta solo da definire se si tratterà di un biennale o di un accordo per una stagione con opzione per l’anno successivo”, si legge.