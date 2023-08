Sono ore caldissime per il mercato dell'Inter. Le ultimissime sulla questione Lazar Samardzic, l'accordo a un passo per Marko Arnautovic e non soltanto. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, l'intenzione dei dirigenti nerazzurri è quella di far svolgere nella giornata di lunedì le visite mediche a Carlos Augusto. L'esterno è in arrivo dal Monza e nella rosa di Simone Inzaghi sostituirà Robin Gosens.