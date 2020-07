Vice Lukaku, TS: “Conte ha già votato Giroud. Ma c’è una situazione da chiarire”

Lo aveva chiesto già la scorsa estate, poi non è arrivato. Ma certamente un vice-Lukaku Antonio Conte lo vuole per la sua Inter della prossima stagione. E, in questo senso, il nome su tutti è quello di Olivier Giroud. L’attaccante ha di recente rinnovato il contratto con il Chelsea, dopo essere stato vicino ai nerazzurri già nel mese di gennaio. Ma ora potrebbe essere la volta buona:

“Una volta cambiato il motore alla squadra, andrà completata l’opera con il vice Lukaku che Conte non ha ancora ottenuto. Anche in questo caso c’è un preferito ed è Olivier Giroud. Poi andrà chiarita la situazione di Alexis Sanchez con lo United: con il Bologna il cileno ha sbagliato tutto, mentre con il Brescia era stato il migliore in campo. Conte attende continuità di rendimento dal giocatore per confermarlo come prima riserva dei titolari”.

(Fonte: Tuttosport)