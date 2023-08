Attacco, svelata una telefonata Inter ieri dopo il silenzio. La risposta è stata interessante

"Nasce da questo preciso indirizzo la prima accelerata su Marko Arnautovic ma, cosa ancora più importante, la telefonata fatta ieri dopo giorni di silenzio al Porto. L’Inter ha, infatti, risentito il club portoghese nel pomeriggio, ovviamente attraverso intermediari, e la conversazione attorno a Mehdi Taremi è stata quantomeno interessante. Ciò che conta, in questa fase delicata, è che non ci sia stata una chiusura, anzi si vede una piccola fessura per negoziare: tanto basta per considerare l’iraniano il preferito (...). Nonostante un leggero ottimismo, in Viale della Liberazione regna pur sempre il realismo: il fatto che la trattativa sia tutt’altro che facile impone contromisure e cautele".