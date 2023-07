Tuttosport su Ausilio: “Il ds più longevo del calcio italiano. Colpi importantissimi e…”

"Ausilio - dal 2017 coadiuvato da Dario Baccin come vice-ds - ha sempre gestito in prima persona le trattative anche forte di alcuni colpi importantissimi per il club nerazzurro, su tutti Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, la cui prematura cessione fa ancora sanguinare il cuore dell’interessato e pure... di Ausilio. I detrattori non gli perdonano la scelta di mettere Zaniolo nella trattativa Nainggolan (fondamentale però nella stagione successiva per arrivare in Champions), mentre negli ultimi anni il ds ha dovuto sempre agire con il “misurino” visti i rigidissimi paletti in cui si è dovuto muovere. Però, l’ha sempre sfangata: il che nel mondo del calcio non è poco...", chiosa il quotidiano.