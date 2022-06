Retroscena: Ausilio in UK informato su nuovo profilo. “Scadenza 2023. Gradimento per l’Inter”

Emerge un retroscena di mercato sul viaggio di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter , di qualche settimana fa a Londra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il dirigente nerazzurro in Inghilterra si sarebbe informato anche sulla situazione del turco Caglar Soyuncu, difensore del Leicester e in scadenza nel 2023 con il club inglese. Secondo la rosea, il calciatore avrebbe già manifestato il suo gradimento per la destinazione nerazzurra:

"E se parte Skriniar, diventano due i difensori da acquistare. Bremer resta il primo obiettivo: veloce, potente e duttile, anche per questo il Torino è fermo sulla richiesta di 50 milioni. Resta vivo l’interesse per Milenkovic della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2023. Ma nelle ultime ora sono in netta risalita le quotazioni di Caglar Soyuncu: la missione di Ausilio a Londra di qualche settimana fa è servita anche per fare chiarezza sulla posizione del turco, che sarebbe felice di un’esperienza in Italia. Anche lui ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e questo potrebbe far abbassare le pretese del Leicester".