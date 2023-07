"Non mi sarei immaginato di arrivare a questo giorno, ma sono orgoglioso di aver difeso in campo questo stemma. Ricordo ogni singolo momento in questo club, fin dalla presentazione ai tifosi. Non avrei immaginato di diventare capitano. Sento di aver dato tutto, mi sono divertito tantissimo. Spero di tornare con un ruolo diverso. Auguro a tutti il meglio, se lo meritano".