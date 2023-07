ESPN – I 10 allenatori migliori al mondo, Inzaghi nono: “Calcio offensivo e di alto livello”

ESPN ha stilato la lista dei 10 migliori allenatori del mondo dopo la stagione 2022/2023. Al nono posto, si è classificato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, decisamente in buona compagnia con tecnici del calibro di Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp. Sul podio, meritato, Luciano Spalletti dopo il trionfo in campionato con il Napoli.

Questa la motivazione del nono posto di Simone Inzaghi: "Merita rispetto quando si tratta di parlare di allenatori di alto livello e dalla mentalità offensiva. Dopo aver portato l'Inter al secondo posto nel 2021-22 grazie a 84 gol in 38 partite, Inzaghi ha mantenuto i nerazzurri competitivi in Italia (vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e ha centrato la sua miglior prestazione in Champions League.