Marco Barzaghi: “Sorpresa attacco? Occhio al contropiede. Mi dicono che Marotta e Ausilio…”

In attacco non sono escluse sorprese in casa Inter, dopo la beffa Scamacca. A parlarne è il giornalista Marco Barzaghi

In attacco non sono escluse sorprese in casa Inter, dopo la beffa Scamacca. A parlarne è il giornalista Marco Barzaghi, che sottolinea come Marotta e Ausilio siano probabilmente già pronti a stringere per un altro nome: