Repubblica – Inter, primo sondaggio con l’entourage di Kante. E c’è una sorpresa

L'avventura di N'Golo Kanté al Chelsea sembra ormai ai titoli di coda. Dopo otto anni in Premier League, il centrocampista francese è pronto a intraprendere una nuova avventura fuori dall'Inghilterra. Con un contratto in scadenza il prossimo giugno, il giocatore ha già iniziato a guardarsi intorno. Come riporta Repubblica, in Serie A Kantè piace a due club in particolare, Inter e Juventus che potrebbero tentare l'assalto già a gennaio. "I nerazzurri, così come i bianconeri, hanno fatto già un sondaggio con l'entourage del calciatore. Lo scoglio da arginare è l'attuale ingaggio da oltre 15 milioni di sterline, fuori portata per i club italiani".