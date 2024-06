Sky – Sassuolo in B, Berardi via? Ecco la posizione del club sul suo futuro

Ecco la posizione del Sassuolo sul futuro di Domenico Berardi, attualmente ai box per infortunio e fuori anche a inizio stagione

Domenico Berardi è attualmente infortunato e all'inizio della nuova stagione sarà ancora ai box. Ma si parla comunque di mercato. Come chiarisce Sky, però, il Sassuolo almeno in questo momento non vuole sentir parlare di prestiti. La posizione del club è rigida, nonostante la Serie B vuole discutere solo di trasferimenti a titolo definitivo.