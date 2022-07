Biasin: “Inter, se resta Skriniar ecco il piano per i 60mln. Digitalbits? Contratto blindato”

Dumfries è fondamentale per Simone Inzaghi. Fabrizio Biasin fa il punto sulle voci relative a una possibile cessione dell'olandese

Denzel Dumfries è un giocatore assolutamente fondamentale per Simone Inzaghi. A Telelombardia, Fabrizio Biasin fa il punto sulle voci relative a una possibile cessione dell'esterno olandese dell'Inter :

"Dumfries per Inzaghi è molto importante. Vista la partenza di Perisic dall'altra parte e l'importanza che hanno gli esterni nel suo 3-5-2, perderlo per l'allenatore sarebbe un problema serio. Se dovesse restare Skriniar, l'Inter proverà in altri modi a totalizzare i 60 milioni di euro di attivo. Con una politica certamente più faticosa, ovvero con più cessioni minori, ma è l'unica alternativa. Digitalbits? I contratti sono blindati. Siamo di fronte a un ritardo, ma i soldi arriveranno".