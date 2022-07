Vanni: “Inter, qualcosa succederà. Cessione, tre vie Zhang. C’è scenario doloroso per i tifosi”

Continua a tenere banco la situazione societaria dell'Inter , in difficoltà economiche. Molti tifosi hanno preso di mira la proprietà, Suning, rea di non sostenere più la crescita del club come un tempo. Dei possibili scenari ha parlato Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino alle vicende di casa nerazzurra. Ecco le sue parole in collegamento con calciomercato.it:

"L'Inter dal 2011-12 al 2020-21 è stato il club europeo che ha costretto la propria proprietà a immettere più soldi per ripianare le perdite. Nessun club ha drenato così tanti soldi alla propria proprietà come l'Inter. Certe critiche verso Zhang sono ingenerose. Anche perché Suning, nel primo quinquennio, ha messo 500 milioni solo di aumenti di capitale o prestiti di soci. E' la stessa somma che avevano messo, negli anni precedenti, Moratti e Thohir. Certo, però, che l'Inter così non può andare avanti. Ha due linee di debito: una che pesa sulla società controllante tramite bond e un altro direttamente sul club, che fa sì che ogni anno l'Inter debba pagare una quota notevolissima di interessi ogni anno. Nel medio periodo, e parliamo di un anno e mezzo o due anni, Zhang dovrà scegliere tra vendere il club, mettere soldi freschi, o, scelta più dolorosa per club e tifosi, vendere giocatori e tirare a campare. Questa è l'ipotesi peggiore. Se decidesse di cedere, avrebbe due strade: cedere a un soggetto terzo, che al momento non ha relazioni con l'Inter, o cedere a Oaktree. Questi sono gli scenari. Il fatto che l'Inter continui a perdere soldi ogni mese e che non ci si sia ancora avvicinati al pareggio fa sì che non si possa continuare così, che qualcosa deve succede. O soldi freschi, o cessione".