Biasin: “Inter prova 2 colpi, un obiettivo preferito. Gosens difficile, pronto nome a sorpresa”

L'Inter è pronta ad accendere gli ultimi giorni del mercato di gennaio. La priorità dei nerazzurri, dopo il vertice di mercato in conference call con Inzaghi di ieri, è arrivare a un esterno sinistro, ma non solo. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto della situazione:

"Anche l’Inter fa cose. Il summit tra dirigenti e mister Inzaghi ha chiarito le idee: arriverà un punta in prestito e salvo sorprese sarà Caicedo. Poi bisogna capire se c’è spazio per portare a Milano anche l’esterno sinistro. Difficile, non impossibile, ma solo se, diciamo così, si riesce ad arrivare all’obiettivo prediletto (non un tappabuchi per intenderci). Il nome? A sorpresa (tentativo, difficile, per Gosens). Sensi? Salvo sorprese andrà alla Samp come promesso".