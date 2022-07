Biasin: “Inter non si muove da 70 mln per Skriniar. Mia sensazione è che…”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar e non solo: “Che settimana sarà quella dell’Inter? Il punto di partenza è il campo, la prima amichevole con il Lugano. Si comincia a vedere un po’ di calcio giocato, per il resto la situazione è nota. Su Skriniar vi posso dire che i dirigenti dell’Inter hanno incontrato esponenti del PSG già venerdì scorso e si cerca di trovare la quadra sulla cifra che può far vacillare i nerazzurri.