Biasin: “Dybala? Ho una sensazione sul pensiero di Inzaghi. Dall’Inter ci è stato detto…”

"In questo momento, la sensazione netta è che Inzaghi sia soddisfatto del suo parco attaccanti. Pensa che con quei 4 lì possa avere un ottimo impianto di gioco. Ma non è masochista e sa che con Dybala potrebbe avere più soluzioni. Per ora, però, la priorità dell'Inter si chiama Bremer, anche se prima devono arrivare delle uscite. Mi hanno detto l'altro giorno post conferenza che quest'anno l'intenzione è avere una rosa di titolari e alternative vicine per valore. Mkhitaryan è un titolare in più. L'Inter vuole quattro titolari in attacco e un giovane come quinta punta. Avere cinque punte di pari valore vuol dire creare un problema. Senza contare il fatto che il quinto attaccante non sarebbe nemmeno inseribile in lista Champions".