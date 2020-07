Biasin: “Lautaro? La vicenda andrà oltre il 7 luglio. Mi spaventerò il giorno in cui Conte…”

Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull’umore in casa Inter. Ieri Antonio Conte ha chiesto di criticare lui, ma di lasciare in pace la sua squadra. Il giornalista sportivo ha condiviso un paio di certezze: “Mi spaventerò il giorno in cui sentirò Conte dire che non ci sono problemi. Quando invece è si arrabbia vuol dire che è sul pezzo. Gran parte della critica non vede l’ora di rompere le scatole all’allenatore più pagato della Serie A e posso anche capirlo. Diciamo che, quest’anno, la cosa che non ha tanto funzionato sono gli scontri diretti. Tutte le big hanno sfruttato questo periodo per fare delle operazioni, il Milan invece non ha fatto nulla. Per come la vedo la vicenda Lautaro andrà oltre il 7 di luglio. Secondo me però da quel giorno l’Inter chiederà ancora più soldi rispetto alla clausola. Lo scambio con Griezmann? Non sta in piedi, credo che i nerazzurri vorranno andare avanti con Lautaro”.

(Tutti Convocati)