Sky – Bonucci pronto a dire addio alla Juve: è a un passo dall’Union Berlino

Leonardo Bonucci è pronto a dire addio alla Juventus dopo esser stato messo fuori rosa: è a un passo dall'Union Berlino per Sky

Leonardo Bonucci è pronto a dire addio alla Juventus dopo esser stato messo fuori rosa. Come riportato da Sky Sport, "dopo i contatti con Genoa e Lazio degli ultimi giorni, Leonardo Bonucci è a un passo dal trasferimento in Bundesliga. Il difensore della Juventus sta per dire sì all'Union Berlino.