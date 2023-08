Tanguy Ndombele è uno dei nomi sulla lista dei dirigenti dell’Inter per la mediana. Come riportato da Fabrizio Romano, la società nerazzurra non ha ancora presentato alcuna offerta formale per il giocatore, ha solo chiesto le condizioni dell’eventuale operazione. Il Galatasaray rimane desideroso di prendere Ndombele nel caso in cui saltassero le piste europee che ha il giocatore.